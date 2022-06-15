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Подоляк: "Україна була, є й буде, а де буде медведєв за 2 роки – питання"

Подоляк: "Україна була, є й буде, а де буде медведєв за 2 роки – питання"

Київ • УНН

 • 153745 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна була, є й буде, а де буде заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв за 2 роки – питання, передає УНН.

Цитата

«Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде д. медведєв за 2 роки – питання», - написав Подоляк у Twitter.

Контекст

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що сумнівається, що Україна буде існувати через 2 роки. Так він відреагував на пропозицію України укласти з США угоду про постачання газу за ленд-лізом.

«Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ із оплатою постачання через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно – вони настільки вклалися в проект «анти-росія», що решта для них дрібниця …», - написав медведєв.

Доповнення

Україна хоче підписати угоду зі США про постачання американського зрідженого природного газу за ленд-лізом.

Українські Національні Новини

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