Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги

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«Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, сотня артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з грізними американськими HIMARS, яких Україна вже має кілька одиниць, а також 10-15 протиракетних систем, системи авіаційної оборони, щоб закрити небо», – сказав Подоляк.

Він також згадав американські ракети ATACMS, які мають радіус дії 300 кілометрів. Дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.

На думку Подоляка, такі ракети «наблизили б кінець війни», дозволивши Україні «знищити великі російські військові склади», розташовані глибоко в окупованих районах, які наразі недоступні.

Києву "не потрібно" атакувати військові цілі всередині Росії, заявив радник.

«Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія буде боятися України», - заявив Подоляк.

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