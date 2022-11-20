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Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги

Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги

Київ • УНН

 • 489906 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю AFP, яка зброя потрібна Україні для перемоги, повідомляє УНН.

Цитата

«Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, сотня артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з грізними американськими HIMARS, яких Україна вже має кілька одиниць, а також 10-15 протиракетних систем, системи авіаційної оборони, щоб закрити небо», – сказав Подоляк.

Він також згадав американські ракети ATACMS, які мають радіус дії 300 кілометрів. Дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.

На думку Подоляка, такі ракети «наблизили б кінець війни», дозволивши Україні «знищити великі російські військові склади», розташовані глибоко в окупованих районах, які наразі недоступні.

Києву "не потрібно" атакувати військові цілі всередині Росії, заявив радник.

«Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія буде боятися України», - заявив Подоляк.

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