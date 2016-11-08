Податківці у Києві припинили діяльність чергової незаконної газової заправки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві співробітники податкової міліції припинили незаконну діяльність автомобільної газозаправної станції. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
"У ході операції "Акциз 2016" було встановлено, що в місті здійснюється реалізація скрапленого газу без реєстрації в органах Державної фіскальної служби. Безпосередній продаж палива здійснював житель Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.
Під час проведених заходів із незаконного обігу вилучено 9,3 тис. літрів скрапленого газу та газовий модуль. Загальна орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить понад 455 тис. грн.
ТМЦ передано на відповідальне зберігання до прийняття рішення згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, за даними президента Асоціації об’єднання операторів ринку нафтопродуктів в Україні Леоніда Косянчука, учасники “тіньового” сегменту паливного ринку заробляють по 8-10 грн на літрі кожного проданого літру скрапленого газу.
Також нагадаємо, нелегальні АЗС на Дніпропетровщині за 9 міс реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 млн грн.
При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.
“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.
Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне - позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, - наголосив гендиректор компанії WOG.