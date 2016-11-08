Налоговики в Киеве прекратили деятельность очередной незаконной газовой заправки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную деятельность автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
"В ходе операции " Акциз 2016 " было установлено, что в городе осуществляется реализация сжиженного газа без регистрации в органах Государственной фискальной службы. Непосредственную продажу топлива осуществлял житель Черниговской области", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 9,3 тыс. литров сжиженного газа и газовый модуль. Общая ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ составляет более 455 тыс. грн.
ТМЦ переданы на ответственное хранение до принятия решения согласно действующему законодательству.
Напомним, по данным президента Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонида Косянчука, участники "теневого" сегмента топливного рынка зарабатывают по 8-10 грн на литре каждого проданного литра сжиженного газа.
Также напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес реализовали фальсифицированного топлива на более чем 2,3 млн. грн .
При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива через "разгул" "серых" дилеров .
"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.
Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают ", - подчеркнул гендиректор компании WOG.