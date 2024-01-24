Податківці не мали права нараховувати ПДВ на фінансові операції і комісійні доходи банку "Конкорд" - експерт

Податківці не мали права нараховувати ПДВ на фінансові операції і комісійні доходи АТ "АКБ "Конкорд". Однак через те, що вони не несуть відповідальності за свої помилки, податківці можуть помилятися досхочу будь-де і будь-коли, знищуючи бізнес. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Акціонерка банку "Конкорд" Олена Сосєдка заявила, що Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків завтра, 25 січня, планує розглянути заперечення, подані ліквідатором банку "Конкорд" на результати податкової перевірки, яка незаконно нарахувала майже 400 млн грн штрафу за вказівкою голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Зокрема, за її словами, податківці під тиском Гетманцева вирішили нарахувати ПДВ на фінансові операції та комісійні доходи банку, які за законодавством цим податком не оподатковуються.

"Згідно з чинним законодавством, дійсно, ПДВ на фінансові операції та комісійні доходи банку не нараховуються. Не обкладаються податком на додану вартість, це факт. Проте податківці, згідно чинного законодавства, жодної відповідальності за свої помилки не несуть. І оскільки вони не несуть жодної відповідальності за помилки – ані майнової, ані якоїсь іншої, то помилятися вони можуть досхочу, будь-коли і в будь-який момент", – зазначив Гаврилечко.

За його словами, такими діями податківці знищують працюючий бізнес і "добивають" той, що вже ліквідовується.

"До речі, довести якусь персональну зацікавленість конкретного чиновника в ліквідації банку – теж складно. Сказати, що це було зроблено навмисно досить проблематично, з категорії нереально. Як і довести, що податківці навмисне нарахували мільйонні податки – також. На все це може бути відповідь – це "помилка". Але за помилки жодної відповідальності податківці не несуть", - зазначив експерт.

Він також додав, що наразі в Україні, на відміну від інших держав, блокування податкових накладних, зупинки відшкодування ПДВ та космічні штрафні санкції на підприємства проводяться в позасудовому порядку.

"Цивілізована країна відрізняється від нецивілізованої тим, що будь-які претензії держави до підприємців і навпаки вирішуються в змагальному процесі в суді. А в нас ні. Тому в цьому сенсі Україна є нецивілізованою державою і навіть не наближеною до цивілізованої, тому що практика розв’язання подібних спорів у нас є позасудовою, і в даному випадку представник держави має привілеї щодо представників бізнесу. Він може абсолютно спокійно, діючи за посадовою інструкцією, заблокувати діяльність підприємства на підставі власних підозр і все, таке право в нього є. І, відповідно, якщо ця підозра не виправдається – в найкращому випадку він скаже: "Вибачте, я помилився", наслідків для нього не буде", - зазначив Гаврилечко.

Він наголосив, що в Україні повинна бути запроваджена персональна відповідальність для податківців за такі дії.

Нагадаємо

Сосєдка заявила, що Гетманцев також у ручному режимі телефоном вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю задля реалізації своїх злочинних планів. Вона повідомила, що команда банку "Конкорд" наразі готує офіційне звернення в НАБУ щодо незаконних дій голови податкового комітету ВР.

За словами Сосєдки, власники банку не збираються мовчати й будуть боротися за своє. За потреби готові звернутися до правоохоронних органів – НАБУ, прокуратури, ДБР - та вимагати законних рішень. Банкір наголосила, що голова податкового комітету ВР, прикриваючись державними інтересами, зловживає владою та службовим становищем і "руками податкової нищить український бізнес".