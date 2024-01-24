Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы АО "АКБ "Конкорд". Однако из-за того, что они не несут ответственности за свои ошибки, налоговики могут ошибаться вволю где угодно и когда угодно, уничтожая бизнес. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Акционер банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками завтра, 25 января, планирует рассмотреть возражения, поданные ликвидатором банка "Конкорд" на результаты налоговой проверки, которая незаконно начислила почти 400 млн грн штрафа по указанию главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. В частности, по ее словам, налоговики под давлением Гетманцева решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются.

"Согласно действующему законодательству, действительно, НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка не начисляются. Не облагаются налогом на добавленную стоимость, это факт. Однако налоговики, согласно действующему законодательству, никакой ответственности за свои ошибки не несут. И поскольку они не несут никакой ответственности за ошибки - ни имущественной, ни какой-то другой, то ошибаться они могут вволю, в любое время и в любой момент", - отметил Гаврилечко.

По его словам, такими действиями налоговики уничтожают работающий бизнес и "добивают" тот, что уже ликвидируется.

"Кстати, доказать какую-то персональную заинтересованность конкретного чиновника в ликвидации банка - тоже сложно. Сказать, что это было сделано умышленно достаточно проблематично, из категории нереально. Как и доказать, что налоговики умышленно насчитали миллионные налоги - тоже. На все это может быть ответ - это "ошибка". Но за ошибки никакой ответственности налоговики не несут", - отметил эксперт.

Он также добавил, что сейчас в Украине, в отличие от других государств, блокировка налоговых накладных, остановки возмещения НДС и космические штрафные санкции на предприятия проводятся во внесудебном порядке.

"Цивилизованная страна отличается от нецивилизованной тем, что любые претензии государства к предпринимателям и наоборот решаются в состязательном процессе в суде. А у нас нет. Поэтому в этом смысле Украина является нецивилизованным государством и даже не приближенным к цивилизованному, потому что практика решения подобных споров у нас является внесудебной, и в данном случае представитель государства имеет привилегии по отношению к представителям бизнеса. Он может совершенно спокойно, действуя по должностной инструкции, заблокировать деятельность предприятия на основании собственных подозрений и все, такое право у него есть. И, соответственно, если это подозрение не оправдается - в лучшем случае он скажет: "Извините, я ошибся", последствий для него не будет", - отметил Гаврилечко.

Он подчеркнул, что в Украине должна быть введена персональная ответственность для налоговиков за такие действия.

Напомним,

Соседка заявила, что Гетманцев также в ручном режиме по телефону требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну для реализации своих преступных планов. Она сообщила, что команда банка "Конкорд" сейчас готовит официальное обращение в НАБУ относительно незаконных действий главы налогового комитета ВР.

По словам Соседки, владельцы банка не собираются молчать и будут бороться за свое. При необходимости готовы обратиться в правоохранительные органы - НАБУ, прокуратуру, ГБР - и требовать законных решений. Банкир подчеркнула, что глава налогового комитета ВР, прикрываясь государственными интересами, злоупотребляет властью и служебным положением и "руками налоговой уничтожает украинский бизнес".