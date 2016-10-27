Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом понад один млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Співробітники податкової міліції викрили центр мінімізації митних платежів та транзитно-конвертаційної групи з обігом понад один мільярд гривень, який діяв на території Харківської та Луганської областей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Встановлено групу осіб, які організували схему ухилення від сплати митних платежів шляхом імпорту ТМЦ за значно заниженими цінами та подальшим продажем імпортного ПДВ підприємствам, які підконтрольні транзитно-конвертаційній групі.
До складу угрупування входило близько 20 учасників, які контролювали діяльність більше 30 СГД-імпортерів, транзитних та фіктивних компаній.
Протягом 2015-2016 років обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених зловмисниками склав понад один млрд гривень. Орієнтовний розмір імпортного податкового кредиту з ПДВ, який було продано транзитно-конвертаційним компаніям, становить понад 100 млн гривень.
Правоохоронці провели 26 обшуків в офісах угрупування, за місцями проживання його учасників тав їх автотранспортних засобах.
За результатами обшуків вилучено готівку в еквіваленті 4 млн 64 тис. гривень, 21 банківську платіжну картку, 8 печаток, 14 одиниць комп’ютерної техніки, 22 жорстких диски, 11 мобільних телефонів та бухгалтерські документи, у тому числі чорнові записи.
Накладено арешт на 13 банківських рахунків підприємств — фігурантів.