Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более одного млрд грн

Установлена ​​группа лиц, которые организовали схему уклонения от уплаты таможенных платежей путем импорта ТМЦ по значительно заниженным ценам и последующей продажей импортного НДС предприятиям, которые подконтрольны транзитно-конвертационной группе.

В состав группировки входили около 20 участников, которые контролировали деятельность более 30 СГД-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.

В течение 2015-2016 годов объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками составил более одного млрд гривен. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был продан транзитно-конвертационным компаниям, составляет более 100 млн гривен.

Правоохранители провели 26 обысков в офисах группировки, по месту жительства участников и в их автомобилях.

По результатам обысков изъяты наличные в эквиваленте 4 млн 64 тыс. гривен, 21 банковская платежная карточка, 8 печатей, 14 единиц компьютерной техники, 22 жестких диска, 11 мобильных телефонов и бухгалтерские документы, в том числе черновые записи.

Наложен арест на 13 банковских счетов предприятий - фигурантов.