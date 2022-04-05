"Подарунок" від Чехії: Прага відправила в Україну танки та БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Чеська Республіка направила в Україну танки Т-72 та бойові машини піхоти БВП-1, повідомило Reuters у вівторок джерело в міністерстві оборони країни, передає УНН.
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Джерело зазначило, що постачання було "подарунком", узгодженим із союзниками по НАТО.
Джерело з чеської оборонної спільноти також підтвердило, що танки та бойові машини були відправлені, але відмовилося повідомити будь-які подробиці, пославшись на міркування безпеки.
Міністр оборони Яна Чорнохова заявила парламенту, що не підтверджуватиме або спростовуватиме інформацію про допомогу Чехії Україні.
"Я тільки запевняю вас, що Чехія… допомагає Україні, наскільки може, і продовжуватиме допомагати (постачаючи) військову техніку як легку, так і важку", — сказала Чорнохова.
Представник міністерства оборони заявив, що Чеська Республіка направила Україні військову допомогу на суму майже 1 мільярд крон (45 мільйонів доларів) з початку війни 24 лютого, але відмовився повідомити будь-які подробиці.
Додамо
Німеччина 1 квітня схвалила постачання Україні кількох десятків бойових машин піхоти (БМП) на тлі критики, що Берлін не надсилає Києву достатньо військової допомоги.
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзники з НАТО обговорять постачання додаткової зброї Україні, коли міністри закордонних справ зустрінуться у середу та четвер.