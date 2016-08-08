Поблизу українсько-румунського кордону виявили 5,5 тис. пачок сигарет

Так, минулої доби прикордонники відділу “Селятин” Чернівецького загону виявили за кілька метрів від кордону 8 ящиків сигарет. В ході подальших пошукових заходів за 30 метрів від кордону було виявлено ще 3 пакунки сигарет.

Всього в пакунках було 5,5 тисяч пачок сигарет.

Контрабандний товар буде передано до ДФС.