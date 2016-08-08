Поблизу українсько-румунського кордону виявили 5,5 тис. пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Буковині співробітники Держприкордонслужби виявили за кілька метрів від кордону пакунки з 5,5 тис. пачок сигарет. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, минулої доби прикордонники відділу “Селятин” Чернівецького загону виявили за кілька метрів від кордону 8 ящиків сигарет. В ході подальших пошукових заходів за 30 метрів від кордону було виявлено ще 3 пакунки сигарет.
Всього в пакунках було 5,5 тисяч пачок сигарет.
Контрабандний товар буде передано до ДФС.