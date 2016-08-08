Вблизи украинско-румынской границы обнаружили 5,5 тыс. пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Буковине сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в нескольких метрах от границы пакеты с 5,5 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, за минувшие сутки пограничники отдела "Селятин" Черновицкого отряда обнаружили в нескольких метрах от границы 8 ящиков сигарет. В ходе дальнейших розыскных мероприятий в 30 метрах от границы были обнаружены еще 3 пакета сигарет.
Всего в пакетах было 5500 пачек сигарет.
Контрабандный товар будет передан в ГФС.