Поблизу Нацбанку починають збиратися люди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поблизу будівлі Національного банку України починають збиратися люди, передає кореспондент УНН.
Частина вулиці Інститутської, де розташоване приміщення Нацбанку, перекрита.
Безпеку забезпечують правоохоронці. Рамок-металошукачів не встановлено. Натомість, у правоохоронців є ручні металодетектори.
Крім того, до двох десятків людей зібралося біля Будинку уряду.
Нагадаємо, 18 листопада люди знову збиралися у центрі Києва поблизу готелю "Дніпро".
15 листопада в урядовому кварталі пройшли масові акції. Крім того, 15-17 листопада під стінами НБУ відбувався мітинг.
За даними поліції, 10 заявок надійшло на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві. Поліція у Києві працюватиме у посиленому режимі до 22 листопада.