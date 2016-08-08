Поблизу Луганська зафіксовано рух колони паливозаправників бойовиків

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 2072 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 7540 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 15791 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 34431 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 63508 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76918 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145591 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206869 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193462 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213122 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
62 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10844 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11786 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 6076 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 8174 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 11775 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 3028 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 15791 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 491132 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324762 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127235 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186627 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129174 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163690 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186927 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Поблизу Луганська зафіксовано рух колони паливозаправників бойовиків

Поблизу Луганська зафіксовано рух колони паливозаправників бойовиків

Київ • УНН

 • 5170 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Через Сорокине (раніше Краснодон — ред.) у напрямку Луганська здійснила рух колона у складі семи паливозаправників. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.

“Через Краснодон (зараз Сорокине — ред.) у напрямку Луганська здійснила рух колона у складі семи паливозаправників”, — сказано у повідомленні.

При цьому після проведення заходів бойової підготовки на полігоні “Шимшинівський” переміщено підрозділи “6-го окремого мотострілецького полку” з місцем дислокації у Стаханові (тепер Кадіївка — ред.) “другого армійського корпусу”.

“До Стаханова — до роти особового складу, до Первомайська — два танкових взводи, артилерійський та протитанковий взводи”, — додається у повідомленні.

Також, за даними ГУР МОУ, через Макіївку у напрямку Донецька переміщено артилерійський взвод гаубичного артилерійського дивізіону “11-го окремого мотострілецького полку” з місцем дислокації у Макіївці “першого армійського корпусу”.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40