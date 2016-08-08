Поблизу Луганська зафіксовано рух колони паливозаправників бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Через Сорокине (раніше Краснодон — ред.) у напрямку Луганська здійснила рух колона у складі семи паливозаправників. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Через Краснодон (зараз Сорокине — ред.) у напрямку Луганська здійснила рух колона у складі семи паливозаправників”, — сказано у повідомленні.
При цьому після проведення заходів бойової підготовки на полігоні “Шимшинівський” переміщено підрозділи “6-го окремого мотострілецького полку” з місцем дислокації у Стаханові (тепер Кадіївка — ред.) “другого армійського корпусу”.
“До Стаханова — до роти особового складу, до Первомайська — два танкових взводи, артилерійський та протитанковий взводи”, — додається у повідомленні.
Також, за даними ГУР МОУ, через Макіївку у напрямку Донецька переміщено артилерійський взвод гаубичного артилерійського дивізіону “11-го окремого мотострілецького полку” з місцем дислокації у Макіївці “першого армійського корпусу”.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.