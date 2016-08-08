Возле Луганска зафиксировали движение колонны топливозаправщиков боевиков

"Через Краснодон (сейчас Сорокино - ред.) в направлении Луганска осуществила движение колонна в составе семи топливозаправщиков", - сказано в сообщении.

При этом после проведения мероприятий боевой подготовки на полигоне "Шимшинивский" перемещено подразделение "6-го отдельного мотострелкового полка" с местом дислокации в Стаханове (теперь Кадиевка - ред.) "второго армейского корпуса".

"В Стаханов - до роты личного состава, в Первомайск - два танковых взвода, артиллерийский и противотанковый взводы", - добавляется в сообщении.

Также, по данным ГУР МОУ, через Макеевку в направлении Донецка переместили артиллерийский взвод гаубичного артиллерийского дивизиона "11-го отдельного мотострелкового полка" с местом дислокации в Макеевке "первого армейского корпуса".

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.