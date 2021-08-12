Поблизу грецького острова Мілос затонуло судно під британським прапором: пасажирів врятували
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У четвер поблизу берегів грецького острова Мілос затонуло судно під британським прапором. При цьому всі 17 осіб, які перебували на борту, були врятовані. Про це повідомила в четвер берегова охорона країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Так, повідомляється, що всі 17 осіб на борту були громадянами Греції. Берегова охорона не змогла надати детальну інформацію про тип самого судна або про обставини аварії, за винятком того, що це було судно під британським прапором.
При цьому деякі грецькі ЗМІ повідомили, що це була яхта.
Як пише Birmingham Mail, на яхті перебували туристи.
Згідно з інформацією Mail Online, представник берегової охорони країни Ніколаос Коккалас повідомив, що на борту перебувало троє дітей.
Берегова охорона заявила, що в рятувальній операції брали участь три її судна, а також один приватний катер, військово-морський вертоліт і вертоліт ВПС країни.
Додамо
Греція - один з маршрутів для мігрантів до Європейського Союзу, які рятуються від конфліктів і бідності на Близькому Сході, у Азії та Африці.