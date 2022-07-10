Біля Горлівки ЗСУ збили гелікоптер окупантів

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"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів.