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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Біля Горлівки ЗСУ збили гелікоптер окупантів

Біля Горлівки ЗСУ збили гелікоптер окупантів

Київ • УНН

 • 169163 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Вчора, 9 липня, поблизу тимчасово окупованої Горлівки Донецької області Повітряні сили ЗСУ збили гелікоптер російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цитата

"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів.

Українські Національні Новини

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