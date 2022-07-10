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Возле Горловки ВСУ сбили вертолет оккупантов

Возле Горловки ВСУ сбили вертолет оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Вчера, 9 июля, вблизи временно оккупированной Горловки Донецкой области Воздушные силы ВСУ сбили вертолет российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Цитата

"9 июля, в полдень, вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели. Тип вражеского вертолета устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов.

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