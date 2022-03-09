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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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По житлових будинках у Лебедині на Сумщині завдано ворожого авіаудару - ДСНС

По житлових будинках у Лебедині на Сумщині завдано ворожого авіаудару - ДСНС

Київ • УНН

 • 277739 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У Лебедині на Сумщині ворожа авіація завдала удар по житлових будинках, з-під завалів витягли зокрема двох дітей. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам на вулиці Шевченка в місті Лебедин", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

Деталі

О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт.

"Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з-під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб, з них 2 дитини. Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки", - повідомили у ДСНС.

Доповнення

У Сумах, де ввечері 8 березня російські війська завдали авіаудару по житловому сектору, загинули 22 особи, у тому числі троє дітей, про що повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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