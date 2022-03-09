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По жилым домам в Лебедине Сумской области нанесен вражеский авиаудар - ГСЧС

Киев • УНН

 • 277739 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Лебедине Сумской области вражеская авиация нанесла удар по жилым домам, из-под завалов вытащили в том числе двух детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"9 марта вражеская авиация нанесла удар по жилым домам на улице Шевченко в городе Лебедин", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Детали

В 01:42 на место происшествия привлекался дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части для проведения аварийно-спасательных работ.

"Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из-под завалов домов удалось спасти 5 человек, из них 2 ребенка. Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома", - сообщили в ГСЧС.

Дополнение

В Сумах, где вечером 8 марта российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору, погибли 22 человека, в том числе трое детей, сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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