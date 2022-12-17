По всій Україні лунає повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україною поширилася масштабна повітряна тривога, передає УНН з посиланням на карту повітряних тривог.
Деталі
Як повідомляє моніторінгова група “Беларускі Гаюн”, об 11:19 з білоруського аеродрому “Барановічі” взлетіли два винищувачі.
Прямо зараз у небі там перебувають:
-
- МіГ-31К ВКС РФ RF-92215
-
- МіГ-31К ВКС РФ RF-92445
-
- ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» RF-93966.
-
Доповнення
Російські війська під час масованої атаки на Україну 16 грудня застосували фактично усе наявне озброєння, окрім дронів-камікадзе типу "Shahed".