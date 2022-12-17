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рф під час останньої масованої атаки застосувала фактично усе наявне озброєння - Повітряні сили

рф під час останньої масованої атаки застосувала фактично усе наявне озброєння - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 667730 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російські війська під час масованої атаки на Україну 16 грудня застосували фактично усе наявне озброєння, окрім дронів-камікадзе типу "Shahed", повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Зазвичай вони один день застосовують усе наявне озброєння. Учора було застосовано фактично все... Не буду повторюватися, що різні ракети і різних типів наземного базування, повітряного та морського були застосовані. Окрім "Шахедів", "Шахеди" були напередодні", - зазначив Ігнат.

Деталі

З його слів, учора "Шахедів" не було, а напередодні "Шахеди" летіли, і всі були знищені. Він зазначив, що дрони-камікадзе російські окупанти можуть запускати у тому числі, щоб "промацати" і з'ясувати, де саме вони були збиті і де саме їх дістала протиповітряна оборона. "Тому що збивають "Шахеди" вночі і... передусім це - зенітні ракетні комплекси.... Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування, зрозуміло, що роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак", - додав Ігнат.

Доповнення

Російські загарбники 16 грудня завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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