рф во время последней массированной атаки применила фактически все имеющееся вооружение - Воздушные силы

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российские войска во время массированной атаки на Украину 16 декабря применили фактически все имеющееся вооружение, кроме дронов-камикадзе типа "Shahed", сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Обычно они один день применяют все имеющееся вооружение. Вчера было применено фактически все... Не буду повторяться, что разные ракеты и разных типов наземного базирования, воздушного и морского были применены. Кроме "Шахедов", "Шахеды" были накануне", – отметил Игнат.

Детали

По его словам, вчера "Шахедов" не было, а накануне "Шахеды" летели, и все были уничтожены. Он отметил, что дроны-камикадзе российские оккупанты могут запускать в том числе, чтобы "прощупать" и выяснить, где именно они были сбиты и где именно их достала противовоздушная оборона. "Потому что сбивают "Шахеды" ночью и... прежде всего это - зенитные ракетные комплексы... Понятно, что они определяют их местоположение, понятно, что делают потом коррективы для своих уже ракетных атак", - добавил Игнат.

Дополнение

Российские захватчики 16 декабря нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Всего враг выпустил 98 ракет и произвел более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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