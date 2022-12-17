По всей Украине раздается воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. по Украине распространилась масштабная воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на карту воздушных тревог.
Детали
Как сообщает мониторинговая группа “Беларускі Гаюн”, в 11:19 с белорусского аэродрома “Барановичи” взлетели два истребителя.
Прямо сейчас в небе там находятся:
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- МиГ-31К ВКС РФ RF-92215
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- МиГ-31К ВКС РФ RF-92445
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- ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» RF-93966.
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Дополнение
Российские войска во время массированной атаки на Украину 16 декабря применили фактически все имеющееся вооружение, кроме дронов-камикадзе типа "Shahed".