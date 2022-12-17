По всей Украине раздается воздушная тревога

Детали

Как сообщает мониторинговая группа “Беларускі Гаюн”, в 11:19 с белорусского аэродрома “Барановичи” взлетели два истребителя.

Прямо сейчас в небе там находятся:



МиГ-31К ВКС РФ RF-92215



МиГ-31К ВКС РФ RF-92445



ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» RF-93966.



Дополнение

Российские войска во время массированной атаки на Украину 16 декабря применили фактически все имеющееся вооружение, кроме дронов-камикадзе типа "Shahed".