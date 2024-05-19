По всій лінії фронту тривають інтенсивні бої, окупанти активно атакують на двох напрямках - Генштаб

ukenru
14:28 • 80839 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 78769 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 88408 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 85662 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 96875 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 97435 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 123721 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140587 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142136 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 279817 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.9 м/с
46 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 76636 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 68366 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 79069 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 71917 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 66933 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 80961 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 279890 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 383606 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 396865 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 310475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 31109 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 30596 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 71520 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 87130 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 97612 перегляди
Актуальне
По всій лінії фронту тривають інтенсивні бої, окупанти активно атакують на двох напрямках - Генштаб

По всій лінії фронту тривають інтенсивні бої, окупанти активно атакують на двох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 26615 перегляди

Наразі майже по всьому фронту тривають інтенсивні бойові дії, найбільша активність окупантів спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках, де відбуваються численні бойові зіткнення, авіаудари та спроби ворога прорвати українську оборону.

Наразі інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що від початку доби вже зафіксували 78 бойових зіткнень. 

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут на даний час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів.

Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.

Волошин: ворог не полишає спроб штурмувати Часів Яр19.05.24, 11:56 • 26387 переглядiв

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу. 

З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут вже відбулося 20 бойових зіткнень 

- відзначили у Генеральному штабі. 

На Краматорському напрямку супротивник провів дев’ять атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби. 

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських окупантів – завдано ударів в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано п’ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають. 

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.  

За минулу добу всього по території ОСУВ “Хортиця” було здійснено ворогом 3 700 обстрілів – Волошин19.05.24, 12:36 • 25923 перегляди

На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці.  

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав. 

На решті напрямків, як завили у Генштабі, обстановка суттєвих змін не зазнала. 

Підрозділи Сил оборони мужньо тримають ворожий натиск по всій лінії фронту. Завдяки впевненим та злагодженим діям, українські воїни роблять все, щоб зірвати плани противника. Подекуди здійснюють заходи для покращення тактичного положення 

- заявили у Генеральному штабі ЗСУ. 

Зеленський пояснив, для чого рф може здійснити наступ на північ18.05.24, 18:19 • 41480 переглядiв

Нагадаємо

Командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що Збройні Сили України частково повернули захоплені позиції та взяли в полон ворожих бойовиків у Харківській області.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40