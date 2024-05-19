По всій лінії фронту тривають інтенсивні бої, окупанти активно атакують на двох напрямках - Генштаб

Наразі інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що від початку доби вже зафіксували 78 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут на даний час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів.

Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.

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На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут вже відбулося 20 бойових зіткнень - відзначили у Генеральному штабі.

На Краматорському напрямку супротивник провів дев’ять атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських окупантів – завдано ударів в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано п’ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.

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На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На решті напрямків, як завили у Генштабі, обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підрозділи Сил оборони мужньо тримають ворожий натиск по всій лінії фронту. Завдяки впевненим та злагодженим діям, українські воїни роблять все, щоб зірвати плани противника. Подекуди здійснюють заходи для покращення тактичного положення - заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

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