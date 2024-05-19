По всей линии фронта продолжаются интенсивные бои, оккупанты активно атакуют на двух направлениях - Генштаб

Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта, наибольшая активность оккупантов по состоянию на сейчас наблюдается на Северском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с начала суток уже зафиксировали 78 боевых столкновений.

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались - здесь в настоящее время произошло семь боевых столкновений. Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, Старицы, Липцов. Возле Лукьянцев нанес авиационный удар, применив пять КАБов.

Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках.

На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки, информация уточняется. По состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется.

Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса.

С начала суток враг значительно активизировался на Северском направлении. Пытается прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздоловки. Всего здесь уже произошло 20 боевых столкновений - отметили в Генеральном штабе.

На Краматорском направлении противник провел девять атак, в частности, неподалеку Васильевки, Калиновки, Клищеевки и Ивановского. Три боевых столкновения еще продолжаются. Вражеская авиация работала возле Нью-Йорка, Северного, Дачного и Дружбы.

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует авиация российских оккупантов - нанесены удары в районах Волчьего, Тимофеевки, Евгеньевки и Сокола. Применены пять КАБов. Всего на этом направлении произошло уже 19 атак. Десять из них еще продолжаются.

На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Новомихайловки состоялось пять противостояний. Три из них еще продолжаются.

За минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - Волошин

На Времовском направлении захватчики четыре раза пытались безуспешно штурмовать наши позиции возле Старомайорского. Нанесли авиационный удар в районе Урожайного.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато использовал авиацию для ударов по Малым Щербакам и Андреевке.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.

На остальных направлениях, как завили в Генштабе, обстановка существенных изменений не претерпела.

Подразделения Сил обороны мужественно держат вражеский натиск по всей линии фронта. Благодаря уверенным и слаженным действиям, украинские воины делают все, чтобы сорвать планы противника. Кое-где осуществляют мероприятия для улучшения тактического положения - заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Напомним

Командир батальона ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что Вооруженные Силы Украины частично вернули захваченные позиции и взяли в плен вражеских боевиков в Харьковской области.