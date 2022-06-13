По Україні відкрили 1,4 тис. садочків, ще стільки ж мають чергові групи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У звичному форматі, на тлі воєнного стану, працюють 1,4 тис. дитячих садочків, ще у стількох же є чергові групи. Загалом садочки працюють у 20 областях України, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, пише УНН.
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"У 20-ти областях України садочки продовжують роботу з вихованцями. Понад 1 тис. 400 садочків працюють у звичному форматі, понад 1 тис. 400 закладів створили чергові робочі групи, а понад 130 садочків продовжують роботу у змішаному форматі", - зазначив Шкарлет у Telegram.
Деталі
Зі слів міністра, понад 2 тис. 600 закладів дошкільної освіти використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями і батьками.
Понад 5 тис. 200 внутрішньо переміщених дітей навчаються у закладах дошкільної освіти.
"У решті областей освітній процес наразі не відбувається", - вказав голова МОН.
Довідково
За даними Держстату, на кінець 2021 року в Україні нараховувалося 14 974 дошкільних закладів освіти. Тобто, приблизно десята частина відновила навчання у звичному режимі.
Доповнення
Навчання у школах ще триває, на літні канікули повністю пішли у чотирьох областях.