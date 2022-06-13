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Навчання у школах ще триває, на літні канікули повністю пішли у чотирьох областях

Навчання у школах ще триває, на літні канікули повністю пішли у чотирьох областях

Київ • УНН

 • 15117 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У 17 областях України навчальний рік у деяких школах продовжується, у чотирьох областях він вже завершився повністю, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, пише УНН.

Цитата

"На чотирнадцятому тижні навчання в умовах воєнного стану в більшості закладів загальної середньої освіти завершується навчальний рік. За даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, частина ЗЗСО 17 областей України продовжує освітній процес у дистанційній або змішаній формі, частина завершила навчання. У 4-х областях освітній процес завершено повністю", - повідомив міністр у Telegram.

Деталі

За даними Шкарлета, у 4-х регіонах України навчання в частині закладів організовано в дистанційній формі, частково призупинено або завершено освітній процес.

Кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає понад 79 тис. осіб.

Станом на 9 червня 2022 року понад 9 тис. 200 шкіл завершили освітній процес. Понад 2 млн 900 тис. дітей закінчили 2021-2022 навчальний рік.

Доповнення

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня в режимі офлайн.

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