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Учеба в школах еще продолжается, на летние каникулы полностью ушли в четырех областях

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В 17 областях Украины учебный год в некоторых школах продолжается, в четырех областях он уже завершился полностью, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, пишет УНН.

Цитата

"На четырнадцатой неделе обучения в условиях военного положения в большинстве учреждений общего среднего образования завершается учебный год. По данным департаментов образования и науки областных военных администраций, часть УОСО 17 областей Украины продолжает образовательный процесс в дистанционной или смешанной форме, часть завершила обучение. В 4 областях образовательный процесс завершен полностью", - сообщил министр в Telegram.

Детали

По данным Шкарлета, в 4-х регионах Украины обучение в части заведений организовано в дистанционной форме, частично приостановлено или завершено образовательный процесс.

Количество временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, достигает более 79 тыс. человек.

По состоянию на 9 июня 2022 года более 9 тыс. 200 школ завершили образовательный процесс. Более 2 млн 900 тыс. детей закончили 2021-2022 учебный год.

Дополнение

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в режиме офлайн.

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