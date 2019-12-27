По Україні сьогодні від 8° морозу до 5° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю, 27 грудня, очікується місцями сніжна погода, подекуди - дощ. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 8° морозу до 5° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 грудня у західних та Житомирській областях невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах невеликий сніг, температура 3-8° морозу). На решті території невеликий дощ, на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Одещині подекуди з мокрим снігом; вночі та вранці у східних областях туман; температура протягом доби 0-5° тепла", - повідомили синоптики.
Вітер в країні західний та північно-західний (у східній частині - південно-східний), 7-12 м/с.
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