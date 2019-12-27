По Украине сегодня от 8° мороза до 5° тепла

"27 декабря в западных и Житомирской областях небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах небольшой снег, температура 3-8° мороза). На остальной территории небольшой дождь, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях местами с мокрым снегом, ночью и утром в восточных областях туман, температура в течение суток 0-5° тепла", - сообщили синоптики.

Ветер в стране западный и северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.