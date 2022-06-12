По мирних селах Донеччини загарбники випустили касетні снаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. По двох селах Донеччини загарбники випустили касетні снаряди, за минулу добу поліція задокументувала 7 ударів росіян по населених пунктах області, повідомили у ГУНП у Донецькій області, пише УНН.
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"Ворог обстріляв два села Вугледарської громади касетними снарядами. У Новоукраїнці росіяни атакували з "Ураганів" 7 приватних осель. Два будинки та магазин – у Богоявленці, поранено 86-річну жінку", - повідомили у поліції.
Деталі
При цьому вказано, що загалом за добу 11 червня російські війська вдарили по Торецьку, Сіверську, Авдіївці, Птичому, Богоявленці, Орлівці, Нью-Йорку. Били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів - 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.
За даними зі зведення з ОДА, в області за добу - двоє загиблих і 10 поранених цивільних.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Від початку вторгнення рф в Україну на Донеччині загинули 493 мирних жителів.