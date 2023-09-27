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По Миколаївщині ворог бив з артилерії, горіла суха трава

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали дві громади у Миколаївській області з артилерії, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Вчора, 26 вересня, о 13:29 фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Також вчора о 16:48 ворог завдавав артилерійських обстрілів по узбережжю Куцурубської громади. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано", - написав Кім у Telegram.

Деталі

За його даними, в обох випадках постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав він.

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