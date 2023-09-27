По Николаевской области враг бил из артиллерии, горела сухая трава
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреливали две громады в Николаевской области из артиллерии, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Вчера, 26 сентября, в 13:29 фиксировались артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Также вчера в 16:48 враг наносил артиллерийские обстрелы по побережью Куцурубской громады. В результате чего произошло возгорание сухой травы на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано", - написал Ким в Telegram.
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По его данным, в обоих случаях пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил он.
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