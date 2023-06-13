По Херсону росіяни випустили 8 снарядів, область обстріляли 39 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Херсонська область минулої доби зазнала 39 ворожих обстрілів, відомо про трьох поранених, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За минулу добу, за даними голови ОВА, "ворог здійснив 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 177 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації". "По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів", - сказав він.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні, зазначив Прокудін.
"Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення", - вказав голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, вночі російська федерація завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 «шахедами», 1 - знищено нашими захисниками.
Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.