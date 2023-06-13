По Херсону россияне выпустили 8 снарядов, область обстреляли 39 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 39 вражеским обстрелам, известно о трех раненых, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
За минувшие сутки, по данным главы ОВА, "враг совершил 39 обстрелов Херсонской области, выпустив 177 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации". "По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов", - сказал он.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; заведение дошкольного образования и здание магазина в Херсоне, отметил Прокудин.
"Из-за подтопления Херсона погибло два человека. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения", - указал глава ОГА.
Дополнение
По данным Генштаба, ночью российская федерация нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 «шахедами», 1 - уничтожен нашими защитниками.
За прошедшие сутки российские оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования “Калибр” по жилым домам в Харьковской области. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.