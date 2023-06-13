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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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По Херсону россияне выпустили 8 снарядов, область обстреляли 39 раз

Киев • УНН

 • 1579776 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 39 вражеским обстрелам, известно о трех раненых, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

По Херсону россияне выпустили 8 снарядов, область обстреляли 39 раз

Детали

За минувшие сутки, по данным главы ОВА, "враг совершил 39 обстрелов Херсонской области, выпустив 177 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации". "По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов", - сказал он.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; заведение дошкольного образования и здание магазина в Херсоне, отметил Прокудин.

"Из-за подтопления Херсона погибло два человека. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения", - указал глава ОГА.

Дополнение

По данным Генштаба, ночью российская федерация нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 «шахедами», 1 - уничтожен нашими защитниками.

За прошедшие сутки российские оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования “Калибр” по жилым домам в Харьковской области. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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