По Херсонщині росіяни випустили 670 снарядів, є загиблі і поранені - ОВА

Херсонську область за минулу добу російські війська атакували 131 раз, відомо про двох загиблих та 5 поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 670 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. (...) Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення - написав Прокудін у Telegram.

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російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні; магазин у Бериславському районі.

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