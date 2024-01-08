По Херсонщині росіяни випустили 670 снарядів, є загиблі і поранені - ОВА
Київ • УНН
За добу російські війська здійснили 131 обстріл Херсонської області, в результаті чого загинули 2 і були поранені 5 осіб.
Херсонську область за минулу добу російські війська атакували 131 раз, відомо про двох загиблих та 5 поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 670 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. (...) Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення
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російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні; магазин у Бериславському районі.
Херсонщина: росіяни поцілили у церкву в селі Садове07.01.24, 13:16 • 43538 переглядiв