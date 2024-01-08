По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 131 обстрел Херсонской области, в результате чего погибли 2 и были ранены 5 человек.
Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 131 раз, известно о двух погибших и 5 раненых людей, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 131 обстрел, выпустив 670 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов (...) Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения
Детали
российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне; магазин в Бериславском районе.
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По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА
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