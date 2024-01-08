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По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 06:32  •  22696 просмотра

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За сутки российские войска совершили 131 обстрел Херсонской области, в результате чего погибли 2 и были ранены 5 человек.

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 131 раз, известно о двух погибших и 5 раненых людей, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 131 обстрел, выпустив 670 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов (...) Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения

- написал Прокудин в Telegram.

Детали

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне; магазин в Бериславском районе.

Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое07 январь 2024, 11:16 • 39845 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
По Херсонщині росіяни випустили 670 снарядів, є загиблі і поранені - ОВА
Russians fired 670 shells in Kherson region, there are dead and wounded - RMA
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