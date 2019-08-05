Площа пожеж у Сибіру скоротилася
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Площа лісових пожеж, що діють у Сибіру і на Далекому Сході, скоротилася і зараз становить 2,4 млн га. Про це в понеділок повідомили у прес-службі МНС РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Площа природних пожеж ... скоротилася до 2,4 млн га. Продовжує діяти 441 вогнище пожеж, 31 з них локалізовано", - сказали в МНС.
В агентстві нагадали, що минулого тижня площа пожеж становила понад 2,8 млн га.
До гасіння залучено авіацію МНС, яка тільки за добу скинула близько 900 тонн води на осередки пожеж. Літаки Бе-200 і вертольоти Мі-8 МНС працюють у Якутії, Красноярському краї й Іркутської області.
Для гасіння природних пожеж і захисту населених пунктів залучені аеромобільні угруповання МНС загальною чисельністю 611 осіб і 32 одиниці техніки. У готовності знаходяться ще понад 440 співробітників МНС і 13 одиниць техніки.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, напередодні сибірські шамани провели ритуал, щоб закликати дощі на ліси Сибіру.
Нагадаємо, рахункова палата Російської Федерації оцінила збиток від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року в 2,4 млрд російських рублів (майже 37 млн доларів США).