Площа пожеж у Сибіру скоротилася

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Площа лісових пожеж, що діють у Сибіру і на Далекому Сході, скоротилася і зараз становить 2,4 млн га. Про це в понеділок повідомили у прес-службі МНС РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.