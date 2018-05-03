Площа лісової пожежі на Чернігівщині збільшилася до 20 га, до гасіння залучили авіацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Площа горіння лісової підстілки на території військового лісгоспу у Чернігівській області збільшилася з 10 до 20 га, для гасіння вогню задіяно пожежну авіацію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області, передає УНН.
“Станом на 15:10, авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води. Гасіння триває. Орієнтовна площа пожежі складає до 20 га окремими осередками”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на гасіння залучено 26 одиниць техніки та 138 чоловік, з них від ДСНС — 16 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що загорання лісової підстилки, з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження, на території Чернігівського Військового лісгоспу, поблизу смт Гончарівське виникло 3 травня о 11:45.