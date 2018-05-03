Близько 10 га лісової підстилки горить на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Чернігівській області пожежні підрозділи гасять 10 га лісової підстілки. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
“3 травня о 11:45 на території Чернігівського Військового лісгоспу, поблизу смт Гончарівське Чернігівського району, виникло загорання лісової підстилки на площі близько 10 га з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження”, — йдеться у повідомленні.
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На гасіння залучено 8 одиниць техніки та 67 осіб, з них від ДСНС 4 одиниці техніки та 17 осіб особового складу.
Нагадаємо, під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі.