Около 10 га лесной подстилки горит в Черниговской области

"3 мая в 11:45 на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи пгт Гончаровское Черниговского района, возникло возгорание лесной подстилки на площади около 10 га с переброской огня на молодые хвойные насаждения", - говорится в сообщении.

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К тушению привлечено 8 единиц техники и 67 человек, из них от ГСЧС 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Напомним, под Полтавой второй день тушат пожар на свалке.