Площадь лесного пожара в Черниговской области увеличилась до 20 га, к тушению привлекли авиацию

"По состоянию на 15:10, авиацией ГСЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, совершено 7 сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению привлечено 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГСЧС - 16 единиц техники и 55 человек личного состава.

Напомним, что возгорание лесной подстилки, с переброской огня на молодые хвойные насаждения, на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи пгт Гончаровское произошло 3 мая в 11:45.