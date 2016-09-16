Плавець Є.Богодайко став п’ятикратним чемпіоном Паралімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Українські плавці продовжили поповнювати скарбничку збірної на 15-х Літніх Паралімпійських іграх у Бразилії, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
На 100-метрівці брасом серед чоловіків (SB6) не було рівних полтавчанину Євгенію Богодайку. Переможний час спортсмена, який приніс нашому співвітчизнику золоту медаль — 1 хвилина і 18,71 секунди.
Окрім того, у запливі на 200 метрів вільним стилем у класі плавців S3 українець Дмитро Виноградець поступився на фініші китайцю Венпану Хуангу та виборов срібну нагороду.
Нагадаємо, що у медальному заліку українська дружина залишається на 3-й позиції з 87 нагородами — 34 “золотими”, 26 “срібними” та 27 “бронзовими”.