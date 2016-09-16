Пловец Е.Богодайко стал пятикратным чемпионом Паралимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинские пловцы продолжили пополнять копилку сборной 15-х Летних Паралимпийских играх в Бразилии, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
На 100-метровке брассом среди мужчин (SB6) не было равных полтавчанину Евгению Богодайко. Победное время спортсмена, который принес нашему соотечественнику золотую медаль - 1 минута и 18,71 секунды.
Кроме того, в заплыве на 200 метров вольным стилем в классе пловцов S3 украинец Дмитрий Виноградец уступил на финише китайцу Венпану Хуангу и завоевал серебряную награду.
Напомним, что в медальном зачете украинская сборная остается на 3-й позиции с 87 наградами - 34 "золотыми", 26 "серебряными" и 27 "бронзовыми".