Пловец Е.Богодайко стал пятикратным чемпионом Паралимпийских игр

На 100-метровке брассом среди мужчин (SB6) не было равных полтавчанину Евгению Богодайко. Победное время спортсмена, который принес нашему соотечественнику золотую медаль - 1 минута и 18,71 секунды.



Кроме того, в заплыве на 200 метров вольным стилем в классе пловцов S3 украинец Дмитрий Виноградец уступил на финише китайцу Венпану Хуангу и завоевал серебряную награду.



Напомним, что в медальном зачете украинская сборная остается на 3-й позиции с 87 наградами - 34 "золотыми", 26 "серебряными" и 27 "бронзовыми".