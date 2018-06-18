Плавець Говоров з рекордом тріумфував на змаганнях у Монте-Карло

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Український плавець Андрій Говоров переміг на всіх трьох етапах змагань серії "Mare Nostrum" на дистанції 50 м батерфляй, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію плавання України.

Останній виступ в Монте-Карло став найбільш вдалим. В фіналі наш представник встановив новий рекорд "Mare Nostrum" на 50м батерфляй - 22,53 с. Попередній рекорд 22,69 теж належав Говорову.

Відзначимо, що раніше Говоров вигравав на етапах даної серії в Барселоні та Франції.

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