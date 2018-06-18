Плавець Говоров з рекордом тріумфував на змаганнях у Монте-Карло

Останній виступ в Монте-Карло став найбільш вдалим. В фіналі наш представник встановив новий рекорд "Mare Nostrum" на 50м батерфляй - 22,53 с. Попередній рекорд 22,69 теж належав Говорову.

Відзначимо, що раніше Говоров вигравав на етапах даної серії в Барселоні та Франції.