Плавець Говоров з рекордом тріумфував на змаганнях у Монте-Карло
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Український плавець Андрій Говоров переміг на всіх трьох етапах змагань серії "Mare Nostrum" на дистанції 50 м батерфляй, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію плавання України.
Останній виступ в Монте-Карло став найбільш вдалим. В фіналі наш представник встановив новий рекорд "Mare Nostrum" на 50м батерфляй - 22,53 с. Попередній рекорд 22,69 теж належав Говорову.
Відзначимо, що раніше Говоров вигравав на етапах даної серії в Барселоні та Франції.