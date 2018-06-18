Пловец Говоров с рекордом победил на соревнованиях в Монте-Карло

Последнее выступление в Монте-Карло стало самым удачным. В финале наш представитель установил новый рекорд "Mare Nostrum" на 50 м баттерфляй - 22,53 с. Предыдущий рекорд 22,69 тоже принадлежал Говорову.

Отметим, что ранее Говоров выигрывал на этапах данной серии в Барселоне и Франции.