Пловец Говоров с рекордом победил на соревнованиях в Монте-Карло
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинский пловец Андрей Говоров победил на всех трех этапах соревнований серии "Mare Nostrum" на дистанции 50 м баттерфляй, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.
Последнее выступление в Монте-Карло стало самым удачным. В финале наш представитель установил новый рекорд "Mare Nostrum" на 50 м баттерфляй - 22,53 с. Предыдущий рекорд 22,69 тоже принадлежал Говорову.
Отметим, что ранее Говоров выигрывал на этапах данной серии в Барселоне и Франции.