Платна передплата на Twitter стала доступною в США та Новій Зеландії

Цитата

“Ми раді повідомити, що Twitter Blue тепер доступний у США та Новій Зеландії для [платформ] iOS, Android та в інтернеті”, — йдеться у пресрелізі, опублікованому в блозі компанії.

Деталі

Як зазначається, підписка дозволить швидко та без реклами читати у Twitter статті низки ЗМІ, доступних на платформі. Користувачі зможуть під свої переваги налаштувати навігаційну панель, зовнішній вигляд іконок програми та оформлення для своїх сторінок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск став “лордом” у Twitter

Підписка також уможливить редагування публікації протягом 60 секунд після натискання на кнопку “Надіслати” і перед тим, як твіт потрапить на стрічку. Крім того, ті, хто оформив Twitter Blue, зможуть раніше інших користувачів отримувати доступ до функцій, які знаходяться в тестовому режимі.

Доповнення

Вартість такої підписки становитиме 2,99 доларів США, або 4,49 новозеландських доларів. Водночас компанія зазначила, що безкоштовний Twitter ніколи не зникне, а передплата лише забезпечить додаткові функції для охочих.