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Платна передплата на Twitter стала доступною в США та Новій Зеландії

Київ • УНН

 • 11998 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Компанія Twitter оголосила у вівторок про запуск платної підписки Twitter Blue для користувачів своєї соціальної мережі з США та Нової Зеландії, передає УНН.

Платна передплата на Twitter стала доступною в США та Новій Зеландії

Цитата

“Ми раді повідомити, що Twitter Blue тепер доступний у США та Новій Зеландії для [платформ] iOS, Android та в інтернеті”, — йдеться у пресрелізі, опублікованому в блозі компанії.

Деталі

Як зазначається, підписка дозволить швидко та без реклами читати у Twitter статті низки ЗМІ, доступних на платформі. Користувачі зможуть під свої переваги налаштувати навігаційну панель, зовнішній вигляд іконок програми та оформлення для своїх сторінок.

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Підписка також уможливить редагування публікації протягом 60 секунд після натискання на кнопку “Надіслати” і перед тим, як твіт потрапить на стрічку. Крім того, ті, хто оформив Twitter Blue, зможуть раніше інших користувачів отримувати доступ до функцій, які знаходяться в тестовому режимі.

Доповнення

Вартість такої підписки становитиме 2,99 доларів США, або 4,49 новозеландських доларів. Водночас компанія зазначила, що безкоштовний Twitter ніколи не зникне, а передплата лише забезпечить додаткові функції для охочих.

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