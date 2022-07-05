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План з післявоєнної відбудови України передбачає зміни до Конституції - нардеп

План з післявоєнної відбудови України передбачає зміни до Конституції - нардеп

Київ • УНН

 • 160190 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Реалізація плану з післявоєнної відбудови, розробленого Нацрадою з відновлення України, у сфері конституційної юстиції, зокрема щодо Конституційного Суду, передбачає зміни до Конституції, повідомила представник парламенту у КСУ Ольга Совгиря, пише УНН.

Цитата

"Національна рада з відновлення України від наслідків війни оприлюднила плани щодо відновлення України як у воєнний, так і післявоєнний період. У сфері конституційної юстиції першочерговим завданням відзначено вирішення питання щодо добору суддів Конституційного Суду України. Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного Суду не закінчуються", - написала Совгиря у Telegram.

"Реалізація цих завдань передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України - протягом 2022-2026 років. На даний час підргрупи Національної ради вже працюють над розробкою відповідних пропозицій змін до Конституції України, а також над розробкою Кодексу конституційного судочинства", - вказала нардеп.

Деталі

Що стосується власне змін, то у короткостроковій перспективі у сфері щодо дільності КСУ, зі слів нардепа, передбачається запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законами, які визнаються Конституційним Судом як неконституційні в умовах воєнного стану - протягом 3 місяців після завершення воєнного стану. Також передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність, яка підлягатиме періодичному оприлюдненню.

А в середньостроковій і довгостроковій перспективі передбачається:

  • доопрацювання процедури притягнення суддів Конституційного Суду до дисциплінарної відповідальності;
  • удосконалення процедури діяльності Конституційного Суду, порядку розгляду ним справ конституційного провадження;
  • підвищення ефективності моніторингу дотримання суддями Конституційного Суду антикорупційного законодавства.

Доповнення

Судді Конституційного Суду не змогли обрати нового голову КСУ, нові вибори мають відбутися не пізніше ніж 15 липня.

Українські Національні Новини

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