План з післявоєнної відбудови України передбачає зміни до Конституції - нардеп

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"Національна рада з відновлення України від наслідків війни оприлюднила плани щодо відновлення України як у воєнний, так і післявоєнний період. У сфері конституційної юстиції першочерговим завданням відзначено вирішення питання щодо добору суддів Конституційного Суду України. Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного Суду не закінчуються", - написала Совгиря у Telegram.

"Реалізація цих завдань передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України - протягом 2022-2026 років. На даний час підргрупи Національної ради вже працюють над розробкою відповідних пропозицій змін до Конституції України, а також над розробкою Кодексу конституційного судочинства", - вказала нардеп.

Деталі

Що стосується власне змін, то у короткостроковій перспективі у сфері щодо дільності КСУ, зі слів нардепа, передбачається запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законами, які визнаються Конституційним Судом як неконституційні в умовах воєнного стану - протягом 3 місяців після завершення воєнного стану. Також передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність, яка підлягатиме періодичному оприлюдненню.

А в середньостроковій і довгостроковій перспективі передбачається:



доопрацювання процедури притягнення суддів Конституційного Суду до дисциплінарної відповідальності;



удосконалення процедури діяльності Конституційного Суду, порядку розгляду ним справ конституційного провадження;



підвищення ефективності моніторингу дотримання суддями Конституційного Суду антикорупційного законодавства.



Доповнення

Судді Конституційного Суду не змогли обрати нового голову КСУ, нові вибори мають відбутися не пізніше ніж 15 липня.