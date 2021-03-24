План пріоритетних дій: уряд очікує на запуск Бюро економічної безпеки у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України очікує на запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ) у вересні, а ліквідацію Державної фіскальної служби планує в жовтні. Про це УНН повідомляє з посиланням на проект Плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік.
Деталі
Так, в документі зазначається, що завершення ліквідації ДФС планується у жовтні. Відповідальний за виконання Мінфін. Також у вересні планується запуск Бюро економічної безпеки.
Окрім того, в документі зазначається, що стосовно податкової політики планується розробка законопроекту з поправками до Податкового кодексу щодо реформи місцевих податків. Мінфін має подати зазначений проект закону на розгляд уряду у квітні.
Що було раніше
Кабінет міністрів України схвалив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік. Всього він містить 750 пунктів.
Доповнення
Закон № 1150-IX щодо створення Бюро економічної безпеки (БЕБ) опубліковано у парламентській газеті “Голос України” від 24 березня, він набуває чинності вже завтра, а через пів року БЕБ має розпочати свою діяльність.
Що було раніше
28 січня народні депутати ухвалили в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яким ліквідовується податкова міліція, а в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.
Відповідно до законопроекту, Бюро економічної безпеки почне свою діяльність, коли його склад буде укомплектовано на 30%.