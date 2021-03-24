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Шмигаль: схвалили план пріоритетних дій Кабміну на 2021 рік

Шмигаль: схвалили план пріоритетних дій Кабміну на 2021 рік

Київ • УНН

 • 27892 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік. Всього він містить 750 пунктів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Схвалили план пріоритетних дій уряду на 2021 рік. Всього він містить 750 пунктів. За кожним є відповідальний, строки виконання і стратегічна мета. Документ синхронізований із планом законодавчих ініціатив Парламенту і так само там враховані концептуальні речі, які записані в Національній економічній стратегії до 2030 року", - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, кожен міністр впродовж наступного тижня має публічно розповісти про План дій в межах своєї сфери компетенції.

Окрім того, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі розповів, що документ складається із завдань та заходів, що конкретизують шляхи досягнення цілей і пріоритетів Кабінету міністрів України, які сформульовані як "кроки" та стосуються:

• Указів Президента України (у тому числі Указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України);

• Законів України, зокрема закріплених у них завдань, визначених для Кабінету Міністрів України у прикінцевих положеннях;

• плану законопроектних робіт Верховної Ради України на 2021 рік;

• пропозицій до проекту Середньострокового плану дій уряду на 2021 - 2023 роки;

• подальшої реалізації довгострокових програмних документів Уряду, схвалених за останні роки;

• досягнення Цілей сталого розвитку відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”;

• виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

• поглиблення співпраці України та Організації економічного співробітництва та розвитку тощо.

"Документ також містить завдання, виконання яких можливо шляхом прийняття відомчих актів (наказів, рішень, галузевих стандартів), які є важливими для досягнення стратегічних цілей уряду", - повідомив Немчінов.

Доповнення

Кабінет міністрів України затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року.

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