Шмигаль: схвалили план пріоритетних дій Кабміну на 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік. Всього він містить 750 пунктів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Схвалили план пріоритетних дій уряду на 2021 рік. Всього він містить 750 пунктів. За кожним є відповідальний, строки виконання і стратегічна мета. Документ синхронізований із планом законодавчих ініціатив Парламенту і так само там враховані концептуальні речі, які записані в Національній економічній стратегії до 2030 року", - написав Шмигаль.
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За його словами, кожен міністр впродовж наступного тижня має публічно розповісти про План дій в межах своєї сфери компетенції.
Окрім того, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі розповів, що документ складається із завдань та заходів, що конкретизують шляхи досягнення цілей і пріоритетів Кабінету міністрів України, які сформульовані як "кроки" та стосуються:
• Указів Президента України (у тому числі Указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України);
• Законів України, зокрема закріплених у них завдань, визначених для Кабінету Міністрів України у прикінцевих положеннях;
• плану законопроектних робіт Верховної Ради України на 2021 рік;
• пропозицій до проекту Середньострокового плану дій уряду на 2021 - 2023 роки;
• подальшої реалізації довгострокових програмних документів Уряду, схвалених за останні роки;
• досягнення Цілей сталого розвитку відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”;
• виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
• поглиблення співпраці України та Організації економічного співробітництва та розвитку тощо.
"Документ також містить завдання, виконання яких можливо шляхом прийняття відомчих актів (наказів, рішень, галузевих стандартів), які є важливими для досягнення стратегічних цілей уряду", - повідомив Немчінов.
Доповнення
Кабінет міністрів України затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року.